Землетрясение амплитудой около 2 баллов произошло на западе Чехии

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Землетрясение амплитудой около двух баллов произошло на западе Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Геофизического института Академии наук республики Яну Доубравову.

Сейсмическая активность произошла в районе Хеба, который расположен недалеко от границы с Германией, уточнила научный сотрудник. Эпицентр находился на глубине примерно 10 километров.

Доубравова отметила, что определить единоразовый характер явления пока невозможно. По ее словам, случай также может стать началом целой серии землетрясений. Кроме того, заявила она, в этой местности сейсмическая активность – не редкость. При этом местные жители ощущают землетрясения чаще всего в ночные часы.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано возле побережья южных Курил. Эпицентр явления располагался в Тихом океане, в 141 километре к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения при этом залегал на глубине 45 километров.