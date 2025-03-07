Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Землетрясение зафиксировали на глубине 10 километров. Подземные толчки произошли в 15 километрах от поселка Новомихайловского Туапсинского района, интенсивность землетрясения составила 2,5–3 балла.

По информации агентства, жалоб от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Во вторник, 4 марта, подземные толчки зафиксировали недалеко от горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе. Магнитуда землетрясения составила 4,2.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине пяти километров в акватории Черного моря в Туапсинском районе Кубани. Обращения от местных жителей не поступали, жертв и пострадавших нет.