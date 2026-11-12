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12 ноября, 10:24

Происшествия

Эвакуацию объявили в МГИК из-за сообщения о взрывном устройстве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В здании Московского государственного института культуры проходит эвакуация из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

Уточняется, что на месте работают уполномоченные службы. Студентов и сотрудников института призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям ответственных лиц, а также не возвращаться в здание до официального разрешения.

Данные о возобновлении занятий будут опубликованы на официальных информационных ресурсах вуза.

Сообщение о минировании МГИК уже поступало 21 октября. После этого на всей территории университета, включая образовательные корпуса и общежитие, прошла эвакуация. В ходе проверки опасных предметов не обнаружили.

Аналогичная информация об угрозе вузу поступала также 26 октября. Из-за этого вновь объявляли эвакуацию. Позднее Московский государственный институт культуры возобновил работу в штатном режиме – информация о минировании не подтвердилась.

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