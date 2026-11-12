Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский районный суд арестовал протаранившего двери отеля в "Москва-Сити" водителя Магомеда Алиева до 9 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем канале в мессенджере MAX.

По данным следствия, мужчина хотел вызвать общественный резонанс, противопоставить себя обществу и показать свое превосходство и безразличие к принятым нормам поведения и морали.

По этой причине злоумышленник неоднократно наехал транспортным средством на входные двери гостиницы и создал угрозу жизни и здоровью граждан.

Инцидент произошел 9 ноября. Автомобиль въехал в карусельную дверь "Novotel Москва-Сити", сбив охранника. После этого Алиев вышел, станцевал лезгинку и уехал, повредив шлагбаум на выезде.

Позднее мужчину задержали и доставили в отдел полиции. При этом от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Злоумышленнику предъявили обвинения по статье о хулиганстве.