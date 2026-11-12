В Таиланде изменили расписание 265 самолетов из-за традиции запускать небесные фонарики

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На севере Таиланда изменили расписание 265 авиарейсов из-за угрозы безопасности в связи с торжественными мероприятиями к празднику Йи Пенг, которые традиционно сопровождаются массовым запуском небесных фонариков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора "Аэропорты Таиланда".

Речь идет о рейсах, запланированных на 23–25 ноября – в эти дни в Таиланде пройдет фестиваль Лойкратхонг, который в 2026 году совпадает с праздником. Расписание скорректировали в аэропортах Чиангмая и Чианграя.

В Чиангмае отменено 62 рейса, изменен график 90 рейсов и добавлено 57 дополнительных рейсов. В аэропорту Чианграя изменен график 56 рейсов. Пассажирам рекомендовали закладывать на поездку дополнительные 2–3 часа и проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Кроме того, компания "Аэропорты Таиланда" призвала жителей и гостей королевства воздержаться от запуска небесных фонариков, воздушных шаров и дронов вблизи шести главных воздушных гаваней страны в праздничный период. Помимо Чиангмая и Чианграя, ограничения распространяются на столичные аэропорты Суваннапхум и Донмыанг, а также на гавани Пхукета и Хатъяя.

Вместе с тем оператор напомнил о строгом запрете на полеты дронов в радиусе 9 километров от авиагаваней без специального разрешения, поскольку они могут быть опасны для воздушных судов, привести к потере управления и аварии. За нарушения, создающие опасность для авиасообщения, предусмотрено наказание: от смертной казни или пожизненного заключения до штрафа в размере от 600 до 800 тысяч тайских батов (от 17,2 до 23 тысяч долларов).

Лойкратхонг – один из популярных праздников в Таиланде, который отмечается ежегодно в ночь ноябрьского полнолуния. В этот день тайцы спускают на воду "кратхонги" – они представляют собой небольшие лодочки из банановых листьев, украшенные цветами и свечами, чтобы поблагодарить духа воды за собранный урожай и очиститься от негативных эмоций.

На севере страны, в частности в провинциях Чиангмай и Чианграй, этот фестиваль совпадает с местным праздником Йи Пенг. Его главная особенность – массовый запуск в ночное небо бумажных фонариков, которые, по местным поверьям, уносят с собой беды и неудачи.

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