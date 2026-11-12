Столичные врачи спасли женщину, пострадавшую от ядовитой медузы

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского помогли женщине, которую во время отдыха за границей ужалила ядовитая медуза. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Россиянка почувствовала ожог во время купания, когда щупальца медузы коснулись ее ног. В местной клинике ей оказали первую помощь, однако лечение не принесло облегчения. Действие яда спровоцировало воспаление, зуд, жжение, боль и отек.

После возвращения в Москву пострадавшая обратилась в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского. Специалисты назначили ей комплексное симптоматическое лечение, включая антигистаминные препараты для снятия зуда и отека. После проведенной терапии состояние пациентки улучшилось, и ее выписали домой.

Ранее подмосковные медики помогли мужчине, которого укусила гадюка в лесу. У пациента развился сильный отек ноги, лихорадка, а по пути в стационар он многократно терял сознание. Пострадавшему назначили комплекс терапевтических мероприятий, также ему ввели сыворотку против яда гадюки. Через неделю пациента выписали домой.