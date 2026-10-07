Врачи в Подмосковье спасли мужчину, потерявшего сознание после укуса гадюки

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Врачи в Сергиево-Посадской больнице спасли мужчину, которого укусила гадюка в лесу, сообщил телеканал "360" со ссылкой на подмосковное медицинское учреждение.

У пациента после прогулки в лесу развился сильный отек ноги, лихорадка, а по пути в стационар он многократно терял сознание. Его немедленно госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние при поступлении в больницу было тяжелым.

Врач – анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Михаил Голованов сообщил, что пострадавшему был назначен комплекс мероприятий: антибиотикотерапия, антигистаминная, инфузионная, противоядная и десенсибилизирующая терапия.

"Также мы провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали введение сыворотки против яда гадюки", – рассказал врач.

Кроме того, на укушенную ногу наложили гипс, чтобы обеспечить полную неподвижность и замедлить распространение яда. Медики действовали своевременно, и уже на следующий день отек полностью спал, болевой синдром удалось купировать. Пациента выписали под амбулаторное наблюдение через неделю лечения.

Специалисты предупреждают, что активность гадюк сохраняется до конца октября и начала ноября, особенно в периоды осеннего потепления. При укусе змеи следует максимально быстро обеспечить пострадавшему полную неподвижность конечности и срочно доставить его в больницу.

Ранее специалисты клинической больницы имени Буянова в Москве вылечили 42-летнего пациента, доставленного с обширным инфарктом. Состояние мужчины осложняла многократная остановка сердца.

После экстренного стентирования и интенсивной терапии появилась положительная динамика, однако через три дня наступило резкое ухудшение. Врачи незамедлительно начали реанимацию и применили систему ЭКМО, временно берущую на себя часть функций сердца и легких. Благодаря этому состояние мужчины удалось стабилизировать.

