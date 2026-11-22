Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Рекомендация Роспотребнадзора о переходе школ на пятидневную учебную неделю позволит уделять больше внимания здоровью детей. Такое мнение РИА Новости высказала член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева (ЛДПР).

Она назвала инициативу "долгожданным сигналом, что во главу угла наконец ставят здоровье ребенка, а не удобство расписания". По словам депутата, дополнительный выходной даст школьникам возможность проводить время с семьей, посещать секции и отдыхать. Особенно это важно для младших учеников и тех, кто занимается во вторую смену.

При этом Голубева предупредила, что в переполненных школах сокращение учебной недели может привести к более плотному расписанию и увеличению числа вторых смен.

"Решение оставить шестидневку школы принимают сами – и это правильно, но только если оно основано на реальном диалоге с родителями, а не на желании администрации "оптимизировать" нагрузку за счет субботы", – сказала парламентарий.

По мнению Голубевой, переход на пятидневку не должен сопровождаться переносом всей учебной нагрузки на остальные дни. Она считает, что освободившееся время необходимо использовать для отдыха и дополнительного образования.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал школам с полной загрузкой перейти на пятидневную учебную неделю. Ведомство считает, что такой график помогает предотвратить переутомление школьников и оставляет больше времени на отдых. В документе также прописаны требования к каникулам. В частности, их должно быть не менее трех в год продолжительностью от семи дней.