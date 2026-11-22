Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Школам, где число учеников соответствует проектной вместимости зданий, рекомендовано ввести пятидневный учебный режим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, при таком графике у школьников остается больше времени на отдых, а это помогает предотвращать переутомление. Кроме того, для профилактики переутомления важно равномерно чередовать периоды учебы и отдыха.

При этом в ряде российских школ по-прежнему действует шестидневная учебная неделя с обязательными уроками в субботу. Вводить ее или нет, каждая образовательная организация решает самостоятельно.

Отдельно в документе прописаны требования к каникулам. В течение учебного года рекомендуется организовывать не менее трех каникул продолжительностью не менее семи дней.

"При формировании графика каникул рекомендуется предусматривать равномерное чередование периодов учебы и отдыха, например, 5-6 недель учебы чередуются с 1 неделей каникул", – говорится в документе.

Ранее Минпросвещения РФ подготовило рекомендации для образовательных учреждений, согласно которым обычные перемены должны продолжаться не менее 10 минут, а большие – от 20 до 30 минут. При этом последние необходимо предусмотреть таким образом, чтобы школьники успевали полноценно поесть.