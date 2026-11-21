Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы начали курсировать еще на четырех маршрутах в трех округах Москвы. Направления охватывают 10 районов, а пассажирам доступны пересадки на 19 станциях рельсового каркаса, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

По будням на этих направлениях будут работать 43 современных электробуса "КамАЗ" российского производства.

Столица продолжит работу над развитием инфраструктуры наземного электротранспорта и расширением сети экологичных маршрутов, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, это поможет сделать поездки горожан комфортнее.

Маршрут № 942 "Метро Калужская" – "Метро Юго-Западная" проходит через шесть районов города. Электробусы останавливаются в том числе у парков и скверов. На маршруте № 361 "Метро Беляево" – "Метро Юго-Западная" новый экологичный транспорт довезет пассажиров до нескольких высших учебных заведений и других популярных городских объектов.

Электробусы маршрута № 277 "МЦД Солнечная" – "МЦД Кокошкино" следуют до Внуково и Кокошкино, а также до трех станций МЦД-4. Маршрут № 862 "МЦД Мещерская" – "МЦД Солнечная" свяжет жилые микрорайоны на западе Москвы.

Запуск стал возможен благодаря установке новых ультрабыстрых зарядных станций на эксплуатационной площадке "Коньково", а также на конечных станциях наземного транспорта "Беляево" и "Солнечная".

Ранее в районе Ясенево изменили маршрутную сеть: с 21 ноября здесь начали работать магистральные маршруты м21 и м92 вместо автобусов № 261, 639 и т85. Также продлили маршрут м27 – теперь он следует до проезда Карамзина через станцию метро "Ясенево". Нововведения должны облегчить поездки в соседние районы и обеспечить более удобный доступ к Большой кольцевой линии и другим веткам метро.

