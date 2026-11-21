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Министерство транспорта России может пересмотреть программу субсидирования авиаперевозок ориентировочно в третьем квартале 2027 года – в нее планируют добавить новые маршруты, чтобы увеличить число льготных билетов, сообщил ТАСС глава Минтранса Дмитрий Ядров.

"Ориентировочно в третьем квартале следующего года", – сказал он в кулуарах Транспортной недели, отвечая на вопрос о сроках расширения программы.

По словам Ядрова, министерство намерено оценить, как эффективнее распорядиться действующей программой и перераспределить маршруты в региональном и местном сегментах. В действующих лимитах маршруты хотят пересмотреть с большим упором на региональную составляющую.

"Число билетов должно в связи с этим увеличиться", – отметил министр.

Он также сообщил, что сейчас по программам субсидирования действует более 430 маршрутов. В России работают три программы субсидирования авиаперевозок. По ним перевозят 4,5 миллиона пассажиров, а 63% маршрутов связаны с Дальневосточным федеральным округом.

Отдельно "Аэрофлот" работает по программе плоских тарифов. На Дальний Восток по ней перевезли около 1,5 миллиона пассажиров.

Ранее депутаты предложили внести изменения в законодательство, которые позволят пассажирам бесплатно обменивать железнодорожные билеты при опоздании на поезд из-за проблем со стыковочным авиарейсом. Такая возможность должна распространяться на случаи задержки или отмены рейса, изменения времени отправления и маршрута.

Согласно инициативе, неиспользованный билет можно будет переоформить на ближайший поезд того же направления. Для этого пассажиру потребуется единый транспортный документ или другое подтверждение маршрута. Если мест не будет, ему вернут полную стоимость билета либо предложат выбрать другой маршрут.

