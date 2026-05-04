Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 18:34

Политика

В Госдуме предложили бесплатно обменивать ж/д билеты при задержке авиарейса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне должны получить возможность бесплатно обменять билет на поезд в случае опоздания из-за задержки, отмены, переноса момента отправления или изменения маршрута стыковочного авиарейса, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутатов Госдумы в адрес Минтранса РФ.

Члены фракции "Новые люди" предложили изменить правовые нормы так, чтобы пассажир мог обменять неиспользованный билет и попасть на ближайший доступный поезд соответствующего направления при наличии единого транспортного документа либо подтвердив факт оформления единого маршрута другим образом.

Основанием для этого может стать не только справка о задержке рейса, но и электронная отметка авиаперевозчика, данные оператора единого транспортного документа, аэропорта или автоматизированной системы перевозчика.

Кроме того, если на ближайший поезд уже не будет свободных мест, пассажир должен иметь право получить полный возврат стоимости посадочного талона либо возможность переоформить билет на альтернативный маршрут.

Порядок взаимных расчетов между авиационным и железнодорожным перевозчиками, а также оператором единого транспортного документа предлагается решать между участниками перевозки, без перекладывания ответственности на пассажира.

Таким образом, формат единого маршрута станет действительно единым не только при продаже билета, но и при защите прав пассажира. Реализация инициативы, уверены в ГД, повысит доверие к смешанным перевозкам и межвидовым маршрутам, а также к единому транспортному документу.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) приняли решение снизить цены на билеты на поезда "Сапсан", отправляющиеся 9 мая, в честь Дня Победы. В рамках акции фиксированная стоимость для экономического класса составит от 1 945 рублей. При этом цены будут зависеть исключительно от категории места, а не от даты покупки или спроса.

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика