Цены билетов на "Сапсаны" отправлением 9 мая снизят в честь Дня Победы

Российские железные дороги (РЖД) приняли решение снизить цены на билеты на поезда "Сапсан", отправляющиеся 9 мая, в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках акции фиксированная стоимость для экономического класса составит от 1 945 рублей. При этом цены будут зависеть исключительно от категории места, а не от даты покупки или спроса.

Билеты доступны к продаже на сайте РЖД, в веб-приложении или мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также кассах.

Ранее Российские железные дороги анонсировали запуск дополнительных поездов на самых популярных направлениях в майские праздники. Например, они появятся на рейсах из Москвы в Нижний Новгород, Оренбург, Самару, Уфу, Саратов, а также из Ростова-на-Дону в Розу Хутор.

Также, согласно расписанию, будут курсировать и туристические поезда дальнего следования: "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "Переславский экспресс", "Рускеальский экспресс", "Уральский экспресс", "Диоскурия", "Серебряный маршрут" и другие.