Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 16:42

Транспорт

Цены билетов на "Сапсаны" отправлением 9 мая снизят в честь Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские железные дороги (РЖД) приняли решение снизить цены на билеты на поезда "Сапсан", отправляющиеся 9 мая, в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках акции фиксированная стоимость для экономического класса составит от 1 945 рублей. При этом цены будут зависеть исключительно от категории места, а не от даты покупки или спроса.

Билеты доступны к продаже на сайте РЖД, в веб-приложении или мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также кассах.

Ранее Российские железные дороги анонсировали запуск дополнительных поездов на самых популярных направлениях в майские праздники. Например, они появятся на рейсах из Москвы в Нижний Новгород, Оренбург, Самару, Уфу, Саратов, а также из Ростова-на-Дону в Розу Хутор.

Также, согласно расписанию, будут курсировать и туристические поезда дальнего следования: "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "Переславский экспресс", "Рускеальский экспресс", "Уральский экспресс", "Диоскурия", "Серебряный маршрут" и другие.

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

