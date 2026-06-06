Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 22:34

Транспорт

Москвичей пригласили на дневную экскурсию на ретротрамвае 7 июня

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Дневная экскурсия на историческом трамвае "Татра Т3" пройдет 7 июня по маршруту № 25, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Гиды расскажут жителям и гостям Москвы об истории городского трамвая и знаковых местах мегаполиса. Из окон пассажиры увидят ВДНХ, памятник "Рабочий и колхозница", парк "Сокольники", Останкинскую телебашню, памятник Покорителям космоса и гостиницу "Космос".

Для желающих доступны два направления: от станции метро "Сокольники" до "Усадьбы Останкино" и от "Усадьбы Останкино" до "Сокольников". Билеты можно приобрести на сайте Московского метрополитена.

Между тем в столице пройдет цикл экскурсий "Наследие вокруг нас". Граждан познакомят с историей столицы, архитектурным наследием и памятниками старины. Всего подготовлено 60 экскурсий, которые позволят участникам увидеть знакомые места по-новому и узнать больше об архитектурных памятниках.

Уникальный прогулочный маршрут появился в Москве благодаря фестивалю "Сады и цветы"

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика