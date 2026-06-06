Москвичей пригласили на дневную экскурсию на ретротрамвае 7 июня

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Дневная экскурсия на историческом трамвае "Татра Т3" пройдет 7 июня по маршруту № 25, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Гиды расскажут жителям и гостям Москвы об истории городского трамвая и знаковых местах мегаполиса. Из окон пассажиры увидят ВДНХ, памятник "Рабочий и колхозница", парк "Сокольники", Останкинскую телебашню, памятник Покорителям космоса и гостиницу "Космос".

Для желающих доступны два направления: от станции метро "Сокольники" до "Усадьбы Останкино" и от "Усадьбы Останкино" до "Сокольников". Билеты можно приобрести на сайте Московского метрополитена.

Между тем в столице пройдет цикл экскурсий "Наследие вокруг нас". Граждан познакомят с историей столицы, архитектурным наследием и памятниками старины. Всего подготовлено 60 экскурсий, которые позволят участникам увидеть знакомые места по-новому и узнать больше об архитектурных памятниках.