Новые сборные экскурсии "Звездное путешествие" пройдут в Московском планетарии

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жители и гости столицы смогут посетить новые сборные экскурсии "Звездное путешествие" в Московском планетарии с 6 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экскурсии пройдут по музею Урании, названного в честь древнегреческой музы, покровительницы астрономии. Гости посетят два уровня музея и посмотрят на полнокупольную программу в Большом звездном зале.

Посетители смогут познакомиться с историей планетария и узнать, как менялись представления об окружающем мире и развивалась астрономия, а также какие инструменты и методы использовались для исследования и познания Вселенной.

Экскурсии усиливают эффект от посещения Большого звездного зала и готовят зрителя к осознанному восприятию удивительного по естественности и красоте звездного неба планетария, отметила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Благодаря экскурсии впечатление о посещении планетария не только становится более цельным, ярким и запоминающимся, но и способствует повышению уровня астрономической грамотности горожан и гостей столицы", – добавила она.

В частности, на втором уровне музея гости могут увидеть масштабную модель Солнечной системы, узнать о природных условиях на разных планетах и многое другое. В планетарии также представлена большая коллекция метеоритов, к примеру фрагменты Челябинского метеорита. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте планетария.

В столице также стартует новый цикл экскурсий "Путеводитель по району" от Музея Москвы, который продлится с 6 июня по 29 августа. Программа станет продолжением концепции проекта "Москва без окраин".

В июне участники прогулок смогут узнать больше как о современных, так и об исторических районах столицы. Например, на экскурсии 6 июня по Гагаринскому району можно будет увидеть произведения советского модернизма, кварталы, выстроенные в университетской среде, а также то, как в те годы формировался образ города будущего.