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27 июля, 20:39

Происшествия

Средства ПВО за день сбили 182 украинских БПЛА над регионами России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ в течение дня ликвидировали 182 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Перехваты производились с 08:00 до 20:00 по московскому времени в понедельник, 27 июля. В частности, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Удмуртией, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее массированной воздушной атаке подверглась Ростовская область. Помимо Ростова-на-Дону и Таганрога, под ударами оказались еще 4 района области: Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский.

В результате два человека погибли, еще восемь пострадали. Прокуратура региона взяла под контроль соблюдение прав пострадавших.

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