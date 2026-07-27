ВСУ предприняли самую массированную атаку БПЛА на Удмуртию за последнее время

Фото: MAX/"Минобороны России"

В Удмуртской Республике силы противовоздушной обороны отражают самую массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в MAX.

По словам Бречалова, опасность сохраняется. К настоящему моменту сбиты несколько беспилотников. Предварительно, пострадавших нет.

"На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления", – добавил глава региона.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотников. Дроны сбили над в том числе территориями Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия.

Кроме того, 25 июля чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге был приостановлен в связи с атакой БПЛА.

