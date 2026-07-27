Средства ПВО сбили 276 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 276 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В частности, в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получил многоквартирный дом. Для жителей развернули пункт временного размещения. Там оборудованы спальные места, а также предоставлены горячее питание и напитки.

По последним данным, из-за ЧП погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них – подросток.

Соблюдение их прав взяла на контроль региональная прокуратура. Кроме того, была организована горячая линия. Граждане могут обратиться по телефону 8 (863) 210-55-99.