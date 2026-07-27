Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще шести вражеских беспилотников, летевших на Москву в понедельник, 27 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, специалисты экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков дронов.

Атака на столицу началась утром 27 июля. Ранее были уничтожены еще 3 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 9.

На место падения обломков также выезжали специалисты экстренных служб.