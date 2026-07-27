Актриса Моряк заявила, что рождение третьего ребенка не помешает ее карьере

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Актриса Елизавета Моряк, которая ожидает появления третьего ребенка, заявила, что не считает материнство отказом от профессионального развития. Об этом она рассказала в личном блоге, передает "Радио 1".

По словам Моряк, рождение детей – это не "остепениться", а "взлететь". Она подчеркнула, что трое детей в 30 лет не просто цифра, а ее личный опыт, который делает ее сильнее.

"Я буду на пике. Моя творческая энергия будет усилена материнским инстинктом, мои переживания – обогащены новыми, глубочайшими гранями", – считает актриса.

Моряк уверена, что в 30 лет с тремя детьми не почувствует себя "закончившейся". Напротив, материнский опыт, по ее мнению, помогает глубже раскрывать образы и усиливает творческую энергию. Актриса не исключила, что ее выбор может вызывать разные реакции. Одна она назвала его осознанным решением, а не случайностью.

Ранее артистка прокомментировала высказывания подписчиков о том, что ее младшая дочь Шарлиз похожа на актера Павла Прилучного. Моряк не раз играла с ним в кино. Актриса пошутила, что если бы у нее с коллегой была бы такая "коллаборация", то общественность бы об этом узнала.

Моряк замужем за режиссером Сариком Андреасяном. Вместе они воспитывают двух дочерей, а в скором времени в семье появится сын.