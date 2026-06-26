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26 июня, 14:35

Культура

Сарик Андреасян экранизирует роман "Двенадцать стульев"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Режиссер Сарик Андреасян экранизирует роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Съемки планируется начать летом 2027 года. В настоящее время проводится работа над сценарием и подбором актеров.

Роман рассказывает о двух авантюристах, ищущих бриллианты, которые спрятаны в одном из стульев фамильного гарнитура. Он неоднократно экранизировался. В число наиболее известных картин по книге входят фильмы Леонида Гайдая, Марка Захарова и Мэла Брукса.

Ранее сообщалось, что полный метр решили снять по советскому мультфильму "Жил-был пес". Главную роль исполнит актер Павел Прилучный. Также в фильме снимутся Никита Кологривый и Ульяна Квитковская, а Волк заговорит голосом Гоши Куценко. Режиссером ленты будет Степан Гордеев.

Между тем стало известно о старте съемок фильма "Незнайка" с Кологривым в главной роли. Они проходят в Москве, релиз намечен на 1 января 2028 года.

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