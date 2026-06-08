Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 21:48

Культура

Режиссер Ридли Скотт снимет "Остров сокровищ" с Хью Джекманом

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Британский кинорежиссер Ридли Скотт экранизирует классический роман Роберта Луиса Стивенсона "Остров сокровищ". Роль главаря пиратов Джона Сильвера сыграет актер Хью Джекман, сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

По информации издания, борьба за проект развернется между всеми ведущими киностудиями. При этом 20th Century отказалась от него, имея право приоритетного выбора. Она является подразделением Disney, основным приоритетом которого остаются "Пираты Карибского моря".

Источники отметили, что руководство медиахолдинга не захотело провоцировать внутреннюю конкуренцию пиратских проектов и отпустило "Остров сокровищ" на открытый рынок.

Ранее стало известно, что фильм "Джон Рэмбо" выйдет в прокат 4 июня 2027 года. Эта лента будет приквелом картины "Рэмбо: Первая кровь".

Главную роль исполнил Ноа Сентинео, знакомый зрителям по фильму "Рекрут", а главного злодея сыграл Джеймс Франко. Режиссером картины выступил Ялмари Хеландер.

Читайте также


культуракино

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика