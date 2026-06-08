Режиссер Ридли Скотт снимет "Остров сокровищ" с Хью Джекманом

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Британский кинорежиссер Ридли Скотт экранизирует классический роман Роберта Луиса Стивенсона "Остров сокровищ". Роль главаря пиратов Джона Сильвера сыграет актер Хью Джекман, сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

По информации издания, борьба за проект развернется между всеми ведущими киностудиями. При этом 20th Century отказалась от него, имея право приоритетного выбора. Она является подразделением Disney, основным приоритетом которого остаются "Пираты Карибского моря".

Источники отметили, что руководство медиахолдинга не захотело провоцировать внутреннюю конкуренцию пиратских проектов и отпустило "Остров сокровищ" на открытый рынок.

Ранее стало известно, что фильм "Джон Рэмбо" выйдет в прокат 4 июня 2027 года. Эта лента будет приквелом картины "Рэмбо: Первая кровь".

Главную роль исполнил Ноа Сентинео, знакомый зрителям по фильму "Рекрут", а главного злодея сыграл Джеймс Франко. Режиссером картины выступил Ялмари Хеландер.

