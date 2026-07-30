Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:58

Происшествия

Автомобиль убрали из подземного перехода у станции метро "Домодедовская"

Фото: Москва 24

Специалисты убрали автомобиль, который ранее въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Автомобиль убран, ограничения выхода № 4 сняты", – говорится в сообщении департамента.

Авария произошла вечером 29 июля. Автомобиль после ДТП въехал в подземный переход. В результате происшествия никто не пострадал. Станция метрополитена работает в штатном режиме.

По данным Госавтоинспекции, съехавший по ступеням подземного перехода автомобиль потерял управление после столкновения с другой машиной на пересечении Каширского шоссе с Ореховым бульваром.

Автомобиль с белорусскими номерами застрял в подземном переходе у метро "Домодедовская"

Читайте также


происшествияДТПгород

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика