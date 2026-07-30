Автомобиль убрали из подземного перехода у станции метро "Домодедовская"

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Специалисты убрали автомобиль, который ранее въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Автомобиль убран, ограничения выхода № 4 сняты", – говорится в сообщении департамента.

Авария произошла вечером 29 июля. Автомобиль после ДТП въехал в подземный переход. В результате происшествия никто не пострадал. Станция метрополитена работает в штатном режиме.

По данным Госавтоинспекции, съехавший по ступеням подземного перехода автомобиль потерял управление после столкновения с другой машиной на пересечении Каширского шоссе с Ореховым бульваром.