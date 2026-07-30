01:58Происшествия
Автомобиль убрали из подземного перехода у станции метро "Домодедовская"
Фото: Москва 24
Специалисты убрали автомобиль, который ранее въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
"Автомобиль убран, ограничения выхода № 4 сняты", – говорится в сообщении департамента.
Авария произошла вечером 29 июля. Автомобиль после ДТП въехал в подземный переход. В результате происшествия никто не пострадал. Станция метрополитена работает в штатном режиме.
По данным Госавтоинспекции, съехавший по ступеням подземного перехода автомобиль потерял управление после столкновения с другой машиной на пересечении Каширского шоссе с Ореховым бульваром.
Автомобиль с белорусскими номерами застрял в подземном переходе у метро "Домодедовская"