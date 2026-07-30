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30 июля, 03:51

Политика

Армия США подтвердила нанесение ударов по Ирану

Фото: depositphotos/nitinut380

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по объектам на территории Ирана. Об этом сообщается на странице командования в соцсети X.

"Удары являются мощным ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке", – пояснили в армии США.

Накануне боевики Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попытались провести внезапную атаку на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке, при помощи баллистических ракет. Однако американским войскам удалось перехватить все запущенные снаряды.

Позже США нанесли ракетный удар по городу Пираншахр в иранской провинции Западный Азербайджан. Ракета попала в один из нежилых районов. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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