ТАСС: ночные взрывы прогремели в Киеве

01:34Политика
Фото: depositphotos/billperry
Несколько взрывов прозвучало в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.
Подробности случившегося пока не приводятся. Незадолго до этого взрывы также прогремели в Полтаве на северо-востоке Украины. Сирены воздушной тревоги звучат в девяти регионах Украины, включая Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и другие области.
Ранее российские военные нанесли авиационные удары по пункту управления и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. ВС РФ применяли авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.
Бойцы РФ также нанесли удары по двум сухогрузам в порту Николаева. В операции использовались ракеты реактивных беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер".
Российская армия поразила два сухогруза в порту Николаева