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ТАСС: ночные взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве – СМИ

Фото: depositphotos/billperry

Несколько взрывов прозвучало в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Подробности случившегося пока не приводятся. Незадолго до этого взрывы также прогремели в Полтаве на северо-востоке Украины. Сирены воздушной тревоги звучат в девяти регионах Украины, включая Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и другие области.

Ранее российские военные нанесли авиационные удары по пункту управления и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. ВС РФ применяли авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Бойцы РФ также нанесли удары по двум сухогрузам в порту Николаева. В операции использовались ракеты реактивных беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер".

Российская армия поразила два сухогруза в порту Николаева

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