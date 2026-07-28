ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаев с помощью реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли удары по двум сухогрузам в порту Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что цели были поражены 27 июля. В операции использовались ракеты реактивных беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер".

Ранее еще два украинских порта стали целями Вооруженных сил России (ВС РФ). В частности, в Одессе удалось ликвидировать перевалочный комплекс разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а в Черноморске под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами.

До этого стало известно об уничтожении автомобильного моста через реку Локню в районе населенного пункта Уланово Сумской области. Удар нанесли экипажи ВКС РФ. Данная переправа активно использовалась подразделениями ВСУ.