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28 июля, 12:10

Политика

ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаев с помощью реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли удары по двум сухогрузам в порту Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что цели были поражены 27 июля. В операции использовались ракеты реактивных беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер".

Ранее еще два украинских порта стали целями Вооруженных сил России (ВС РФ). В частности, в Одессе удалось ликвидировать перевалочный комплекс разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а в Черноморске под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами.

До этого стало известно об уничтожении автомобильного моста через реку Локню в районе населенного пункта Уланово Сумской области. Удар нанесли экипажи ВКС РФ. Данная переправа активно использовалась подразделениями ВСУ.

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