По вселенной "Рика и Морти" выйдет полноценный фильм

кадр из мультфильма "Рик и Морти"; режиссеры – Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Джейкоб Хэйр; производство – Green Portal Productions, Harmonius Claptrap, Justin Roiland's Solo Vanity Card Productions

По вселенной комедийного мультсериала "Рик и Морти" выйдет полноценный фильм. Его режиссером станет Джейкоб Хэйр, заявил в интервью CinemaBlend соавтор Дэн Хармон.

Ранее в Сети появились слухи о том, что кинолента уже готовится.

"Мы видели ту же самую утечку, и поэтому теперь можем подтвердить, что фильм находится в разработке. Джейкоб Хэйр – режиссер. Я имею в виду, мы никого не предлагали. Он абсолютная звезда, честно говоря, это звучит как преуменьшение, потому что подразумевает какой-то мимолетный успех, что-то вроде чего-то захватывающего. Я имею в виду, Джейкоб как будто сам присоединился к нашей команде. Он стал для нас опорой", – рассказал Хармон.

Он уточнил, что Хэйр сразу был выбран для будущей кинокартины. Хармон также сравнил режиссера с бывшей звездой сериала "Сообщество" Дональдом Гловером.

"Я думаю, когда мы начали обсуждать фильм, возможность его создания и режиссуру, первым вопросом был: "Сможет ли Джейкоб справиться?" Потому что это было бы мечтой, в отличие от поиска кого-то, кто отлично поработал над другим анимационным проектом. <...> Он как режиссерская версия Дональда Гловера в том смысле, что я не знаю, есть ли у него какие-то ограничения; мы их еще не нашли", – добавил Хармон.

Премьера 9-го сезона сериала "Рик и Морти" состоится 24 мая. При этом сам проект продлен до 12-го сезона.

