Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 20:30

Культура

По вселенной "Рика и Морти" выйдет полноценный фильм

кадр из мультфильма "Рик и Морти"; режиссеры – Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Джейкоб Хэйр; производство – Green Portal Productions, Harmonius Claptrap, Justin Roiland's Solo Vanity Card Productions

По вселенной комедийного мультсериала "Рик и Морти" выйдет полноценный фильм. Его режиссером станет Джейкоб Хэйр, заявил в интервью CinemaBlend соавтор Дэн Хармон.

Ранее в Сети появились слухи о том, что кинолента уже готовится.

"Мы видели ту же самую утечку, и поэтому теперь можем подтвердить, что фильм находится в разработке. Джейкоб Хэйр – режиссер. Я имею в виду, мы никого не предлагали. Он абсолютная звезда, честно говоря, это звучит как преуменьшение, потому что подразумевает какой-то мимолетный успех, что-то вроде чего-то захватывающего. Я имею в виду, Джейкоб как будто сам присоединился к нашей команде. Он стал для нас опорой", – рассказал Хармон.

Он уточнил, что Хэйр сразу был выбран для будущей кинокартины. Хармон также сравнил режиссера с бывшей звездой сериала "Сообщество" Дональдом Гловером.

"Я думаю, когда мы начали обсуждать фильм, возможность его создания и режиссуру, первым вопросом был: "Сможет ли Джейкоб справиться?" Потому что это было бы мечтой, в отличие от поиска кого-то, кто отлично поработал над другим анимационным проектом. <...> Он как режиссерская версия Дональда Гловера в том смысле, что я не знаю, есть ли у него какие-то ограничения; мы их еще не нашли", – добавил Хармон.

Премьера 9-го сезона сериала "Рик и Морти" состоится 24 мая. При этом сам проект продлен до 12-го сезона.

Кроме того, 21 мая в российских кинотеатрах выйдет новая кинокартина от британского режиссера Гая Ричи "Грязные деньги". В фильме сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.

По сюжету безжалостный магнат Салазар присвоил себе 1 миллиард долларов, а главные герои Сид и Бронко, которых исполнили Кавилл и Джилленхол, под началом героини Гонсалес получили задание вернуть средства.

Читайте также


культуракино

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика