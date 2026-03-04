Фильм "Нюрнберг" с Расселом Кроу не получил прокатное удостоверение в России

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Фильм "Нюрнберг" с Расселом Кроу в главной роли не выйдет в России, сообщили РИА Новости в кинопрокатной компании World Pictures.

Картина должна была выйти в российский кинопрокат 19 марта, однако министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о психологическом противостоянии психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга перед Нюрнбергским процессом. За основу взята книга "Нацист и психиатр", которую написал журналист Джек Эль-Хаем.

Кроу исполнил роль Геринга. Келли на экране воплотил актер Рами Малек. Впервые "Нюрнберг" представили на Международном фестивале в Торонто, он получил четырехминутную овацию. Кроме того, картина вошла в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года в категориях "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший грим и прически".

Ранее сообщалось, что фильм "Мелания", посвященный первой леди США, не выйдет в официальный прокат в России. В Минкульте отметили, что не получали заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения.

