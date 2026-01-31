Стали известны победители премии "Золотой орел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве прошла ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел". Награда присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства.

Больше всего наград получил фильм "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова – всего 7 наград из 14 номинаций. На втором месте по числу премий оказалась картина "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева – 6 наград из 12 номинаций. При этом фильм "Кракен" Николая Лебедева не был удостоен ни одной награды при 8 номинациях.

Умаров получил премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина". В свою очередь, лучшим игровым фильмом был признан "Август".

Актеры Сергей Безруков и Никита Кологривый, а также Павел Табаков и Елена Лядова получили премию "Золотой орел" в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

Мужчины получили награды за фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август". Лядова, в свою очередь, была отмечена за съемки в фильме Артема Михалкова "Первый на Олимпе".

Обладателями премии "Золотой орел" также стали:



Лучший неигровой фильм – "Путь", режиссер Светлана Музыченко;

Лучший анимационный фильм – "Булгаковъ", режиссер Станислав Соколов;

Лучший короткометражный фильм – "Немой", режиссер Аристакесян Арсен;

Лучший сценарий – "Пророк. История Александра Пушкина", Василий Зоркий, Андрей Курганов;

Лучшая женская роль второго плана – Аня Чиповская, "Пророк. История Александра Пушкина";

Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Гилев, "Пророк. История Александра Пушкина";

Лучшая операторская работа – "Август", Максим Шинкоренко;

Лучшая работа художника-постановщика – "Пророк. История Александра Пушкина", Алексей Падерин, Сергей Зайков;

Лучший художник по костюмам – Татьяна Патрахальцева, "Пророк. История Александра Пушкина";

Лучшая музыка к фильму – Дмитрий Емельянов, "Август";

Лучший монтаж фильма – Илья Лебедев, "Август";

Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко, "Пророк. История Александра Пушкина";

Лучшие визуальные эффекты – "Август";

Лучший телевизионный сериал – "Атом", режиссер Нурбек Эген;

Лучший проект онлайн-платформы – "Плевако", режиссер Анна Матисон;

Лучшая женская роль на телевидении – Екатерина Климова, "Атом";

Лучшая мужская роль на телевидении – Алексей Гуськов, "Атом";

Лучшая актриса онлайн-сериала – Сергей Безруков, "Плевако";

Лучший актер онлайн-сериала – Ольга Лерман, "Плевако".

Ранее американская академия киноискусств назвала номинантов 98-й церемонии вручения премии "Оскар". В частности, в номинации "Лучшая мужская роль" поборются актеры Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура.