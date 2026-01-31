Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:02

Культура

Стали известны победители премии "Золотой орел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве прошла ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел". Награда присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства.

Больше всего наград получил фильм "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова – всего 7 наград из 14 номинаций. На втором месте по числу премий оказалась картина "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева – 6 наград из 12 номинаций. При этом фильм "Кракен" Николая Лебедева не был удостоен ни одной награды при 8 номинациях.

Умаров получил премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина". В свою очередь, лучшим игровым фильмом был признан "Август".

Актеры Сергей Безруков и Никита Кологривый, а также Павел Табаков и Елена Лядова получили премию "Золотой орел" в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

Мужчины получили награды за фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август". Лядова, в свою очередь, была отмечена за съемки в фильме Артема Михалкова "Первый на Олимпе".

Обладателями премии "Золотой орел" также стали:

  • Лучший неигровой фильм – "Путь", режиссер Светлана Музыченко;
  • Лучший анимационный фильм – "Булгаковъ", режиссер Станислав Соколов;
  • Лучший короткометражный фильм – "Немой", режиссер Аристакесян Арсен;
  • Лучший сценарий – "Пророк. История Александра Пушкина", Василий Зоркий, Андрей Курганов;
  • Лучшая женская роль второго плана – Аня Чиповская, "Пророк. История Александра Пушкина";
  • Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Гилев, "Пророк. История Александра Пушкина";
  • Лучшая операторская работа – "Август", Максим Шинкоренко;
  • Лучшая работа художника-постановщика – "Пророк. История Александра Пушкина", Алексей Падерин, Сергей Зайков;
  • Лучший художник по костюмам – Татьяна Патрахальцева, "Пророк. История Александра Пушкина";
  • Лучшая музыка к фильму – Дмитрий Емельянов, "Август";
  • Лучший монтаж фильма – Илья Лебедев, "Август";
  • Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко, "Пророк. История Александра Пушкина";
  • Лучшие визуальные эффекты – "Август";
  • Лучший телевизионный сериал – "Атом", режиссер Нурбек Эген;
  • Лучший проект онлайн-платформы – "Плевако", режиссер Анна Матисон;
  • Лучшая женская роль на телевидении – Екатерина Климова, "Атом";
  • Лучшая мужская роль на телевидении – Алексей Гуськов, "Атом";
  • Лучшая актриса онлайн-сериала – Сергей Безруков, "Плевако";
  • Лучший актер онлайн-сериала – Ольга Лерман, "Плевако".

Ранее американская академия киноискусств назвала номинантов 98-й церемонии вручения премии "Оскар". В частности, в номинации "Лучшая мужская роль" поборются актеры Тимоти Шаламе, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура.

"Интервью": Александр Петров – о новых ролях

Читайте также


культуракино

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика