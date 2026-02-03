03 февраля, 17:52Наука
Вспышка самого высокого класса началась на Солнце
Фото: depositphotos/I_g0rZh
Вспышка самого высокого класса Х началась на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
"Балл события – X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени", – указано в публикации.
По состоянию на 17:32 не было очевидных признаков выброса плазмы к Земле.
Ранее сообщалось, что активная область на Солнце увеличилась на 50%, побив рекорд по количеству мощных вспышек за сутки. В понедельник, 2 февраля, были зарегистрированы 18 солнечных вспышек класса М и Х по московскому времени и 19 – по всемирному.
По словам ученого Сергея Богачева, звезда находится в фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности. Сильные всплески возможны, но через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии, пояснил специалист.
