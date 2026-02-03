Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 17:52

Наука

Вспышка самого высокого класса началась на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка самого высокого класса Х началась на Солнце, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

"Балл события – X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени", – указано в публикации.

По состоянию на 17:32 не было очевидных признаков выброса плазмы к Земле.

Ранее сообщалось, что активная область на Солнце увеличилась на 50%, побив рекорд по количеству мощных вспышек за сутки. В понедельник, 2 февраля, были зарегистрированы 18 солнечных вспышек класса М и Х по московскому времени и 19 – по всемирному.

По словам ученого Сергея Богачева, звезда находится в фазе спада цикла и в ближайшие годы не вернется к максимальному уровню активности. Сильные всплески возможны, но через 3–4 года Солнце перейдет в фазу полной депрессии, пояснил специалист.

Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года

Читайте также


наука

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика