24 января, 11:15

Крупный двойной взрыв произошел на Солнце

Фото: 123RF.com/ thanhquangtran

Крупный двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло", – говорится в сообщении.

По словам ученых, если гипотетические центры активности, в которых произошли эти два выброса, просуществуют еще около пяти дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется, и они окажутся на левом краю звезды.

Ранее на Земле завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года. Геомагнитные индексы покинули красную зону и стабилизировались на 3–4-м уровне планетарного индекса Kp, отделяющего спокойную магнитосферу планет от слабовозмущенного уровня.

Основным последствием возмущения геомагнитного поля стала мощная радиационная буря, сопровождавшаяся рекордным увеличением количества энергичных протонов в околоземном пространстве.

