Эксперт Чашей: радиация после вспышки на Солнце повышает риск онкологии у космонавтов

Одна из самых мощных магнитных бурь уровня G4 обрушилась на Землю в ночь на 20 января, сообщили СМИ. Чем она опасна и как это отразится на самочувствии людей, разбиралась Москва 24.

Близка к историческим рекордам

Вспышка на Солнце класса мощности Х, произошедшая 18 января 2026 года, спровоцировала сильную магнитную бурю, которая пришла на Землю в ночь на 20-е число. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Ученые оценили силу возмущения магнитного поля Земли в G4 по шкале, где G1 означает "слабое", а G5 – "экстремально сильное". Данные подтвердила в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.





из сообщения лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра – индукция магнитного поля – показывает значения, близкие к историческим рекордам.

В предыдущий раз буря аналогичного уровня была зарегистрирована в ноябре 2025 года. Тогда специалисты отметили, что в пике геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3–G4.7.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 января жители российских регионов наблюдали северное сияние. Фотографии природного явления были опубликованы в соцсетях пользователями из Калининградской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Пермского края, а также республик Бурятия и Крым. Специалисты отмечали, что подобные явления провоцируют сильные вспышки на Солнце.

Проблемы не исключены

Фото: телеграм-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Игорь Чашей отметил в разговоре с Москвой 24, что начавшаяся магнитная буря не является самой мощной в XXI веке, но все равно считается важным событием.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук, член ученого совета Филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" В последнее время, в 2024–2025 годах, такие события происходят чаще. Дело в том, что солнечная активность в настоящее время находится на максимуме, и чем выше ее уровень, тем чаще происходят вспышки, после которых от Солнца уходят выбросы плазмы. Некоторые из них, направленные из центральной области звезды, достигают Земли, и тогда могут возникать такие неприятности, как магнитная буря.

Эксперт добавил, что в последнее время наблюдается сильная солнечная активность, уровень которой определяется количеством и площадью солнечных пятен. Этот параметр меняется с периодом около 11 лет: сейчас звезда находится на пике активности, который уже пошел на спад. Примерно через 5 лет наступит минимум, а затем снова начнется рост. Причины такого "поведения" небесного тела до сих пор не известны, подчеркнул Игорь Чашей.

Что касается последствий магнитной бури, по словам ученого, в это время люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание. Однако эксперт обратил внимание, что это не слишком распространенное явление. Чаще люди больше чувствительны к метеорологическим возмущениям, таким как скачки атмосферного давления, отметил он.

Однако реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты. Причина кроется в радиации, при которой быстрые частицы способны увеличить вероятность у них онкологических заболеваний, отметил Игорь Чашей.

"Это происходит не всегда, но риск все же возрастает. Для космонавтов это является серьезной проблемой, так как люди на Земле защищены от радиации атмосферой, но на орбите ее практически нет", – предупредил специалист.

При этом директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович отметил в разговоре с Москвой 24, что магнитная буря не принесет каких-либо катастрофических последствий. Радиация, прежде всего, повлияет на космические аппараты, находящиеся в открытом пространстве. Однако те же спутники защищены от радиации для хорошей работы, поэтому проблем возникнуть не должно, добавил специалист.

В то же время может подводить качество радиосвязи, особенно в регионах, где возникают полярные сияния.





Анатолий Петрукович директор Института космических исследований РАН Энергия, приходящая от Солнца, поглощается атмосферой и ионосферой Земли. В связи с этим верхняя часть атмосферы, которая влияет на прохождение радиоволн, становится сильно возмущенной, "шумной" примерно в тех же диапазонах излучения. Таким образом, наши сигналы заглушаются природными, которые достигают больших величин.

Высказывая свою точку зрения на влияние магнитных бурь на здоровье, эксперт отметил, что по этому вопросу единого мнения нет. И если что-либо ощущается, то это индивидуальная реакция организма на неблагоприятные внешние условия, заключил Петрукович.

