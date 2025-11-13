Магнитная буря прошла пик и будет ослабевать в течение суток

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии(XRAS)"

Магнитная буря, которая наблюдается на Земле второй день, уже прошла свой пик и будет ослабевать в течение суток. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что геомагнитный индекс бури в наивысшей фазе достигал значений G4.3–G4.7. Это значит, что она стала сильнейшей в этом году. При этом максимального уровня G5 она так и не достигла.

Ученые добавили, что ее развитие отличалось от того, что было спрогнозировано специалистами ранее. Изначально сообщалось, что к Земле должны были приблизиться три газовых облака, выброшенных Солнцем. Предполагалось, что последнее из них будет самым сильным.

На деле третий выброс догнал первые два облака, однако не поглотил их, а смял и разогнал. Из-за этого их скорость и ударная сила были увеличены, а последний выброс утратил свою пробивную способность.

В результате этого к Земле подошла протяженная единая магнито-плазменная структура. Самым сильным стал первый удар, а основное ядро выброса начало проходить с гораздо более низкой скоростью, чем ожидалось – 800–1 000 километров в секунду вместо 1 400.

Ранее сообщалось, что самая мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие полярные сияния за 10 лет. Был шанс увидеть явление начиная с широт 45 градусов. Постепенно полярный овал уходил в Европу и Канаду.

