Авиарейс для наблюдения за метеорным потоком Геминиды запустят в России 14 декабря

Фото: 123RF.com/orbs

В ночь на 14 декабря в небо над Россией поднимется уникальный авиарейс, созданный специально для наблюдения за метеорным потоком Геминиды, сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

По данным корпорации, проект Astro Night предложит любителям астрономии увидеть звездопад в идеальных условиях – на высоте 10 тысяч метров, где ему не помешает облачность.

Уточняется, что в этот момент до 150 разноцветных метеоров в час будут летать по всему ночному небу. Пассажиры рейса смогут увидеть явление в идеальных условиях – с комфортом и специально адаптированным освещением салона. Проект осуществляется при содействии "Роскосмоса" и Международного аэропорта Внуково.

"Мы всегда готовы поддерживать проекты, которые помогают в популяризации космоса. Одна из задач нашей корпорации – показать, что Вселенная, и то, что в ней происходит, на самом деле, ближе ко всем нам, чем кажется", – поделился заместитель гендиректора ГК "Роскосмос" по стратегическому развитию Борис Глазков.

Он отметил, что вместе с пассажирами в самолете будут находиться действующие космонавты, которые расскажут интересные факты о работе в космосе.

В публикации подчеркивается, что маршрут авиарейса разработан с целью максимального совпадения астрономического явления с возможным появлением полярного сияния. Поскольку метеоры будут распределяться по всему небесному своду, наблюдать их смогут пассажиры по обоим бортам воздушного судна.

По словам научного руководителя проекта Astro Night Станислава Короткого, вылет специально запланирован на позднее время – так радиант потока будет находиться выше, как и вероятность увидеть больше метеоров.

Как уточнил сооснователь гильдии "Рубежи науки" Илья Чех, для изучения науки недостаточно лекций – нужно, чтобы человек своими глазами увидел что-то удивительное. По его словам, так и появился проект Astro Night.

"Мы создаем условия, где каждый может по-настоящему прочувствовать масштаб космических явлений. Уверен, что невозможно забыть поток метеоров, увиденный на высоте 10 тысяч метров в почти полной темноте. Такие моменты вдохновляют людей узнавать больше о Вселенной", – отметил сооснователь гильдии "Рубежи науки" Илья Чех.

Astro Night – российский оператор авиарейсов для наблюдения астрономических явлений. В 2015 году компания провела полет для просмотра солнечного затмения, а в сентябре 2025 года организовала миссию к лунному затмению.

Ранее сообщалось, что метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря, когда можно будет наблюдать до 150 метеоров в час. Как уточнили в "Роскосмосе", наблюдению за явлением может помешать высокая облачность, характерная для этого периода.