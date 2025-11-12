Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Метеорный поток Геминиды, который получил свое название в честь созвездия Близнецов (Gemini), достигнет пика активности в ночь на 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"В это время "звезды" будут летать по всему ночному небу – до 150 желтых, зеленых, красных метеоров в час", – сказано в сообщении.

В "Роскосмосе" напомнили, что данное космическое явление чаще всего можно увидеть в середине декабря в безлюдных районах с поверхности Земли. Тогда планета пересечет след астероида Фаэтон. Однако ожидаемая высокая облачность может помешать людям наблюдать за метеорами.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что максимум метеорного потока Леониды ожидается с 17 по 18 ноября. По ее словам, в это время можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Однако эксперт уточнила, что в целом метеорный поток будет активен с 6 по 30 ноября.