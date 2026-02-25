Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 18:56

Шоу-бизнес

Столичный суд отложил предварительное слушание по делу актера Смольянинова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы отложил предварительные слушания по делу актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), заочно обвиняемого в распространении фейков об армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Согласно новому плану, слушание состоится 3 марта.

Смольянинов известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка", "Духless". С началом спецоперации актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. В январе 2023 года он был признан иноагентом. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

Уголовное дело в отношении актера возбудили 16 января 2023 года. 29 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова.

В октябре того же года он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. На принадлежащее ему имущество наложен арест. Спустя время Генпрокуратура направила дело актера в суд.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика