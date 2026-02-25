Столичный суд отложил предварительное слушание по делу актера Смольянинова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы отложил предварительные слушания по делу актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), заочно обвиняемого в распространении фейков об армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Согласно новому плану, слушание состоится 3 марта.

Смольянинов известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка", "Духless". С началом спецоперации актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. В январе 2023 года он был признан иноагентом. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

Уголовное дело в отношении актера возбудили 16 января 2023 года. 29 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова.

В октябре того же года он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. На принадлежащее ему имущество наложен арест. Спустя время Генпрокуратура направила дело актера в суд.