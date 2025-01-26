ТАСС: следователи установили местонахождение актера Смольянинова

Фото: ТАСС/Александра Краснова (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом и включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Решение об объявлении Смольянинова в международный розыск, по мнению защиты (обвиняемого. – Прим. ред.), является формальным, так как ГСУ СК РФ известно о его местонахождении", – говорится в сообщении.

По данным агентства, срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении актера продлен до 26 апреля.

Ранее российские правоохранители обратились к государству, где скрывается Смольянинов, и направили запрос о правовой помощи и предоставлении сведений. Однако страна отказала в этом.

Смольянинов находится под заочным арестом с 29 октября 2024 года. Актер обвиняется по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. Смольянинов является иноагентом с января 2023 года. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

