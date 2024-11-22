Актер Смольянинов заявил о падении своих доходов в эмиграции

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович (Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Актер Артур Смольянинов (признан в России иноагентом и включен в список террористов и экстремистов), заявил, что стал в три раза меньше зарабатывать, однако его это устраивает. Такое заявление он сделал в интервью на YouTube.

По его словам, в процентном соотношении проектов в Латвии меньше, если сравнивать с тем, что было в России. При этом Смольянинов не жалуется на отсутствие востребованности в Риге. По его словам, он смог собрать группу, записать альбом, а также сняться в латвийском кино.

Басманный суд заочно арестовал актера 29 октября. Он обвиняется по статьям в возбуждении ненависти или вражды, а также в распространении фейков о ВС РФ. С началом спецоперации на Украине Смольянинов уехал из России и раскритиковал ее политику.

В середине ноября он обжаловал решение суда о заочном аресте.