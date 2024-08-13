ТАСС: иноагент Смольянинов оставил в России долгов почти на 175 тыс рублей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом)

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) оставил в России задолженность в размере почти 175 тысяч рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на банк данных исполнительных производств.

Свыше 101 303 рублей составляет долг актера по кредитам, штраф как вид наказания и исполнительный сбор по нему – 32 100 рублей, другие штрафы и задолженность по исполнительному документу – 23 000 рублей.

Также за ним числятся 16 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения и сборов по ним на 18 500 рублей.

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. В январе 2023 года он был признан иноагентом.

В январе текущего года Смольянинов в ходе беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился тайно вступить в Вооруженные силы Украины и служить Киеву. Актер признался, что хотел бы получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ".

