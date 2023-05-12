Милонов считает, что иноагент Смольянинов рано или поздно вернется в Россию

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Депутат ГД Виталий Милонов заявил, что выступивший против спецоперации актер Смольянинов (признан в РФ иноагентом, а также внесен в перечень экстремистов и террористов) обязательно вернется в Россию, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"А что касается актера Смольянинова – он же рано или поздно засобирается в Россию, чтобы решить вопрос со своей недвижимостью, со своими активами. На Западе ведь его долго кормить не будут. Он же там просто не нужен", – заявил Милонов.

Как уточнил депутат, статус иноагента актера подразумевает не только получение финансирования от иностранных структур, но и его потенциальную готовность вести с Россией информационную войну.

Кроме того, Смольянинов был внесен в перечень экстремистов и террористов, поскольку поддерживал призывы, враждебные для российского государства, объяснил Милонов.

Депутат также рассказал о решении внести в перечень террористов-экстремистов бывшего советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ). Как отметил Милонов, после ухода Арестовича с должности советника его антироссийская риторика перестала быть обусловлена должностными обязанностями. По словам депутата, позиция украинца "похожа на позицию негодяя, подонка и террориста".

При этом Милонов подчеркнул, что российские спецслужбы найдут Зеленского и Арестовича "в любой точке мира".

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова и бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича в перечень экстремистов и террористов. До этого Смольянинов заявил, что в случае участия в СВО он воевал бы за украинскую армию.

В ГД призвали возбудить дело против актера Смольянинова