В ГД потребовали возбудить дело против Смольянинова за его слова о РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после его интервью заблокированному в РФ изданию "Новая газета Европа". Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами артист сказал, что если бы и принимал участие в спецоперации, то выступал бы на стороне Украины. Он также добавил, что ему плевать на Россию, даже если от нее останется одна область, а остальное превратится в радиоактивный пепел.

Хамзаев выразил мнение, что Смольянинов должен повторить путь Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) с уголовным делом. Депутат также подчеркнул, что с такими актерами нужно немедленно аннулировать государственные контракты по всем фильмам.

Ранее певец Валерий Меладзе во время концерта за рубежом поддержал украинский лозунг. После этого Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий. Парламентарий считает, что певец сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон.



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