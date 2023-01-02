Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сенатор Елена Афанасьева предложила лишить известного певца Валерия Меладзе российского гражданства. Такое мнение она высказала в своем официальном телеграм-канале.

До этого председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал отобрать у артиста все звания после того, как он поддержал украинский лозунг.

"За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", – говорится в публикации Афанасьевой.

Ранее суд оштрафовал Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Ему выписали штраф в размере 45 тысяч рублей.

До этого против рэпера возбудили административное дело за песню "Ойда". Прокуратура увидела в песне публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ.

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