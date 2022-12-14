Моргенштерн вызвал Оксимирона на рэп-поединок

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Шоумен Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) вызвал российского рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) на Versus Battle. Об этом он заявил в своем Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Моргенштерн поблагодарил Федорова за то, что тот выпустил дисс-трек на него под названием THE STORY OF ALISHER. Шоумен заявил, что был очень рад стать источником вдохновения для Оксимирона.

Моргенштерн утверждает, что рэп-поединки в российском сегменте утратили популярность. Но, утверждает он, с помощью своего столкновения исполнители смогут возродить его. Между тем Моргенштерн назвал Оксимирона отцом рэп-батлов.

"Выходи, попробуй выиграть клоуна", – заявил шоумен.

Ранее сообщалось, что Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Решение принял суд Петербурга.

Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов

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