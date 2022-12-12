Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 45 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Мирон Федоров, признан в России иноагентом)

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ранее в отношении рэпера возбудили административное дело за песню "Ойда". Прокуратура Санкт-Петербурга сочла, что в произведении содержатся публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, а также позитивное отношение к отделению части РФ.

В октябре Минюст РФ включил рэпера Oxxxymiron в список иноагентов. В качестве причины такого решения было указано осуществление артистом политической деятельности. В графе об источниках его дохода указана Украина.



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