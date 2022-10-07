Глуховского и Oxxxymiron включили в реестр иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минюст РФ включил рэпера Oxxxymiron в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В качестве причины такого решения указано осуществление артистом политической деятельности. В графе об источниках его дохода указана Украина.

Также пополнился реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. В него внесли российского автора серии постапокалиптических романов "Метро", писателя Дмитрия Глуховского, социолога Искэндэра Ясавеева и активистку Евгению Балтатарову.

Ранее представители общественной организации "Зов Народа" призвали СК РФ и Генпрокуратуру проверить рэпера Oxxxymiron на наличие действий, направленных против РФ, поддержки Украины и символики радикальных групп. По их мнению, исполнитель не должен находиться в России, поскольку выступил против страны и поддерживает ее врагов.

Общественники уточнили, что исполнитель выпустил клип, ради съемок которого вернулся в РФ. В песне "ОЙДА", на которую снято видео, Oxxxymiron передает привет Следственному комитету и прокуратуре, а внутри самого текста, указали представители "Зова Народа", имеется достаточно отсылок.



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