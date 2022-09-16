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Общество

16 сентября, 21:36

Общественники призвали проверить Oxxxymiron на экстремизм после выхода нового клипа

общество

Фото: YouTube/oxxxymironofficial

СК РФ и Генпрокуратура должны проверить рэпера Oxxxymiron на наличие действий, направленных против РФ, поддержки Украины и символики радикальных групп, сообщили представители общественной организации "Зов Народа" на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Вопрос, что данный человек делает в России? Выступил против страны, поддерживает наших врагов, проводя концерты в поддержку Украины, фактически спонсируя действия против нашей страны и в открытую насмехается над СК и ГП, при этом продвигая флаг предателей", – говорится в сообщении.

Общественники уточнили, что исполнитель выпустил клип, ради съемок которого вернулся в РФ. В песне "ОЙДА", на которую снято видео, Oxxxymiron передает привет Следственному комитету и прокуратуре, а внутри самого текста, указали представители "Зова Народа", имеется достаточно отсылок.

"В частности есть фраза: "На нашем флаге белый снег и синяя река". т. е отсылка белый – сине – белый флаг (свободной России или современных власовцев). "Ингрия будет свободной" – также известна, как Ингерманландия (север России), фактически это продвижение разделения государства или сепаратизм", – пояснили в сообществе.

Ранее сообщалось, что материалы Oxxxymiron могут признать экстремистскими. Тогда не сообщалось, о каких конкретно материалах идет речь. Иск в Замоскворецкий районный суд подал исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков.

Позднее стало известно, что иск прокуратуры к рэперу Oxxxymiron связан с песней, в которой усматривается публичное оправдание идеологии насилия. Отмечалось, что такой вывод был сделан на основе комплексного психолого-лингвистического исследования.

Речь шла о треке и видеоклипе "Последний звонок". Песня и ролик были размещены в свободном доступе в социальных сетях.

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