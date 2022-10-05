Высказывания Пугачевой просят проверить на предмет дискредитации ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Общественное движение "Ветераны России" направило на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, председателя СК РФ Александра Бастрыкина и начальника контрольного управления российского президента Дмитрия Шалькова обращение с просьбой проверить высказывания народной артистки СССР Аллы Пугачевой на предмет дискредитации российской армии и оскорбления в Сети неопределенного круга лиц.

Кроме того, предлагается проверить доходы певицы.

Ранее Алла Пугачева заявила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что всегда терпеть не могла людей, которые ею недовольны.

До этого стало известно, что Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что певица уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Однако концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей ничего неизвестно по поводу отъезда певицы.

Также сообщалось, что Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".



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