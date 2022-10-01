Пугачева продает замок в подмосковных Грязях за 1 млрд руб – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Алла Пугачева выставила на продажу замок в подмосковной деревне Грязь. Певица продает жилье за 1 миллиард рублей, сообщает телеграм-канал "Новости Москвы".

Директор же артистки не стала комментировать РИА Новости появившееся объявление о продаже недвижимости.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что певица уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Однако концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей ничего неизвестно по поводу отъезда певицы.

До этого также сообщалось, что Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".



Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь – СМИ

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