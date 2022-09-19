Как в РФ отреагировали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Алла Пугачева попросила Минюст РФ включить ее в список иностранных агентов. Соответствующее обращение певица опубликовала у себя в соцсетях. Таким образом она решила поддержать своего супруга Максима Галкина (признан иноагентом в РФ). Разбираемся, как на заявление Примадонны отреагировала общественность, а также может ли это отразиться на ее карьере.



"Утратила связь с реальностью"

В пятницу, 16 сентября, стало известно, что шоумен Максим Галкин был включен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минюста РФ. В документе указано, что Галкин осуществляет политическую деятельность. Его супруга, Алла Пугачева, в своих соцсетях прокомментировала новый статус мужа. Примадонна обратились к Минюсту РФ с просьбой также признать иноагентом и ее саму.





Алла Пугачева певица Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал комментировать заявление артистки. "Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю", – сказал он.

Ранее на высказывание Пугачевой отреагировал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. По словам депутата, певица настолько "утратила связь с реальностью", что солидарна с теми, кто сегодня желает поражения РФ.

"Самое, наверное, грустное для артиста – перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен", – написал Толстой в своем телеграмм-канале.

Заявление артистки прокомментировал и кинорежиссер, продюсер Тигран Кеосаян в интервью радио Sputnik.





Тигран Кеосаян кинорежиссер, продюсер Господи, боже мой! Сколько снобизма, сколько высокомерия, сколько уверенности в этом политическом воззвании в том, что ей ничего не будет – в этих словах, в этих строчках. Пошлых, неумных, неглубоких, поверхностных строчках. Многие говорили, дескать, Пугачева ни при чем – она же молчала… Но нет, сказала. Это тот случай, когда лучше бы и дальше молчала.

С критикой слов Пугачевой выступила и актриса Мария Шукшина. "Еще один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах", – написала Шукшина в своем телеграм-канале.



Есть основание для проверки?

Одного желания человека стать иноагентом мало. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алена Самородова.

"Статус иноагента присваивается только при установлении того, что лицо получает иностранное финансирование или находится под иностранным влиянием. По желанию лица этот статус не присваивается", – напомнила специалист.

Однако факт того, что супруг Пугачевой – иноагент, может стать причиной для проверки со стороны Минюста РФ, продолжает юрист.





Алена Самородова юрист Когда доказано, что один из супругов получает иностранное финансирование, есть основание проверить и другого супруга.

Тем не менее Самородова предположила, что культурные заслуги Пугачевой и государственные награды могут повлиять на решение Минюста РФ в случае начала проверки.

"В уголовной практике общественные и культурные достижения обвиняемого применяются как положительная характеристика и могут быть снисхождением при принятии решения судом. В законе об иноагентах таких случаев еще не было. Возможно, случай с Пугачевой станет исключительным", – рассуждает эксперт.

В свою очередь, музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в разговоре с Москвой 24 отметил, что грустно осознавать, как бесславно может закончиться творческий путь популярной певицы.

"Она не одно десятилетие была флагманом нашей эстрады, причем не только в РФ, но и за рубежом, у нее было много международных проектов, участие в "Евровидении", и в принципе она свой статус Примадонны подтверждала", – сказал он.





Евгений Бабичев музыкальный критик, продюсер У нее было много всего интересного в карьере. А сейчас это будет просто жизнь пенсионерки. Ее творческая история навсегда закрыта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о заявлениях, которые делают некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. "Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути", – отметил он.

К числу таких артистов Песков отнес и Максима Галкина, добавив, что тот делал очень плохие заявления.

