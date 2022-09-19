Песков не стал комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

12:31
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Кремль не комментирует пост Аллы Пугачевой в социальных сетях с просьбой признать ее иноагентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не буду комментировать никак эту тему", – приводит его слова ТАСС.
На вопрос о том, нужно ли принимать меры в ответ на это заявление, Песков ответил, что эта тема не относится к Кремлю.
Ранее Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).
При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".
До этого Песков заявлял, что некоторые российские артисты запятнали себя неприемлемыми высказываниями. Он, в частности, отметил, что такие заявления не исходили от певицы Аллы Пугачевой, чего не скажешь о ее муже – Максиме Галкине.
"Да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления", – сказал тогда Песков.
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